«Детские поезда здоровья» приняли более 2 тысяч пациентов с начала года

«Детские поезда здоровья» приняли более 2 тысяч пациентов из 20 районов Нижегородской области. О работе мобильных врачебных бригад НОДКБ в 2024 году сообщает главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов ВКонтакте.
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