Дубинский передал в ООН доказательства о пытках в штабе СБУ

МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. Находящийся под арестом на Украине депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что передал в ООН доказательства, подтверждающие существование концлагеря в главном офисе СБУ в Киеве.
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