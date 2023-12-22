Раймонд Паулс рассказал всю правду о поведении Пугачёвой: "Все знали об этом"

Композитор из Латвии Паулс высказался о поведении сбежавшей русской артистки"Аргументы и Факты" напоминают, что в период расцвета творческой карьеры Алла Пугачёва исполнила множество песен, написанных композитором Раймондом Паулсом.
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