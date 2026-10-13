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Царьград

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Аварийный код 7700. Самолёт Ryanair подал сигнал бедствия

Аварийный код 7700. Самолёт Ryanair подал сигнал бедствия

Самолёт авиакомпании Ryanair, выполняющий рейс из Рима в Дублин передал аварийный код Squawk 7700. Подробности.

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