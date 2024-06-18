ЦТАК: Россия смогла с успехом преодолеть беспрецедентные санкции

Российская сторона смогла успешно преодолеть беспрецедентные санкции, введенные западными странами. Это говорится в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) в преддверие визита в КНДР президента РФ Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии