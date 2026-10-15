Киеву стоило подумать о последствиях, прежде чем начинать удары по маркетплейсам и другим объектам. Об этом заявил Владимир Путин в ходе форума «Деловая Россия».
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