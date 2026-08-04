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Квартира за 8 миллионов рублей и «вечный жилец»: как забытое прошлое приватизации 90-х превращается в кошмар для новых владельцев

Квартира за 8 миллионов рублей и «вечный жилец»: как забытое прошлое приватизации 90-х превращается в кошмар для новых владельцев

Квартира за 8 миллионов рублей и «вечный жилец»: как забытое прошлое приватизации 90-х превращается в кошмар для новых владельцев Елена ГалицкаяПокупка собственной квартиры для большинства россиян — одно из самых важных и долгожданных событий в жизни.

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