Квартира за 8 миллионов рублей и «вечный жилец»: как забытое прошлое приватизации 90-х превращается в кошмар для новых владельцев Елена ГалицкаяПокупка собственной квартиры для большинства россиян — одно из самых важных и долгожданных событий в жизни.
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