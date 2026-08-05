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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Остапенко об оскорблениях и угрозах после отказа в Торонто: «Уверена, никто из вас даже не представляет, что такое профессиональный спорт»

Алена Остапенко не доиграла матч второго круга тысячника в Торонто против Чжан Шуай . Латвийка снялась при счете 0:6, 0:4 из-за головокружения.

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