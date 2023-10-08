В Тольятти молодой водитель без прав влетел в жилой дом

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства вечернего происшествия.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, вечером, около 22:55 водитель 2005 года рождения находясь за рулем автомобиля ВАЗ 2104 допустил наезд в стену дома.