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Царьград

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В Тольятти молодой водитель без прав влетел в жилой дом

В Тольятти молодой водитель без прав влетел в жилой дом

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства вечернего происшествия.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, вечером, около 22:55 водитель 2005 года рождения находясь за рулем автомобиля ВАЗ 2104 допустил наезд в стену дома.

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