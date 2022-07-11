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Ворошиловская батарея на Русском острове вновь открылась для экскурсий

Ворошиловская батарея на Русском острове вновь открылась для экскурсий

Филиал военно-исторического музея Тихоокеанского флота (ТОФ) — мемориальный комплекс "Ворошиловская батарея", расположенный на острове Русский, возобновил работу по приему посетителей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на министерство обороны.

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