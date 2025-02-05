Как возместить ущерб, если у виновника ДТП нет ОСАГО и он сбежал с места ДТП?

Рассказываем, как получить компенсацию по ОСАГО, если виновник аварии скрылся и у него нет страховки Дорожно-транспортное происшествие – стресс для всех его участников, даже если в нем нет травмированных.
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