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Актриса Софья Синицына появилась на публике в Милане в платье без бюстгальтера

Актриса Софья Синицына появилась на публике в Милане в платье без бюстгальтера

Экс-возлюбленная актера Павла Табакова вышла в свет в Милане в откровенном платье без бюстгальтера. Артистка Софья Синицына приехала в театр "Ла Скала" и поделилась в соцсетях кадрами, снятыми в зрительном зале.

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