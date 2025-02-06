Актриса Софья Синицына появилась на публике в Милане в платье без бюстгальтера

Экс-возлюбленная актера Павла Табакова вышла в свет в Милане в откровенном платье без бюстгальтера. Артистка Софья Синицына приехала в театр "Ла Скала" и поделилась в соцсетях кадрами, снятыми в зрительном зале.
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