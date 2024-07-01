ЦМАКП предоставил три сценария развития экономики России на 2024-2027 гг.

Наиболее вероятный сценарий развития российской экономики — продолжение санкционного давления в сочетании с мерами властей по борьбе с перегревом экономики замедлит рост инвестиций и ВВП, указано в докладе «Что дальше? Вызовы среднесрочного периода на 2024-2027 годы» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).