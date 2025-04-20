Галимова напомнила, как владыка Кирилл в составе делегации РТ посетил Саудовскую Аравию

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале по случаю Пасхи напомнила, как митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл присоединился к работе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», и выложила соответствующее видео.
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