Галимова напомнила, как владыка Кирилл в составе делегации РТ посетил Саудовскую Аравию

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале по случаю Пасхи напомнила, как митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл присоединился к работе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», и выложила соответствующее видео.