В Архангельске подвели итоги фестиваля уличных театров

Участие в нём приняли 17 приглашённых коллективов из разных городов России, а также из КолумбииУчастие в нём приняли 17 приглашённых коллективов из разных городов России, а также из КолумбииА за 30 лет на улицах Архангельска выступило порядка 300 коллективов из 30 стран мира.
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