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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Кошта, Доннарумма, Меньян и Куртуа названы самыми дорогими вратарями мира

Интернет-портал Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогих вратарей мира. Список возглавили Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан») и Тибо Куртуа («Реал») — их стоимость оценивается в €45 млн.

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