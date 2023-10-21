Кошта, Доннарумма, Меньян и Куртуа названы самыми дорогими вратарями мира

Интернет-портал Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогих вратарей мира. Список возглавили Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан») и Тибо Куртуа («Реал») — их стоимость оценивается в €45 млн.
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