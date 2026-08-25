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Клубы продолжают следить за ситуацией вокруг Кайри Ирвинга, отмечая его большую разницу в возрасте с Купером Флэггом

На протяжении всего межсезонья « Даллас » последовательно отклонял всякий интерес других команд к разыгрывающему Кайри Ирвингу .

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