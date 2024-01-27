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ХАМАС: обвинения против ВОЗ и БАПОР нацелены на лишение палестинцев помощи

ХАМАС: обвинения против ВОЗ и БАПОР нацелены на лишение палестинцев помощи

Обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) нацелена на прекращение их финансирования и лишение палестинцев поддержки со стороны этих организаций.

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