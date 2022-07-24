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Китай запустил тяжелую ракету Long March-5B с лабораторным модулем «Вэньтянь» для национальной орбитальной станции

Китай запустил тяжелую ракету Long March-5B с лабораторным модулем «Вэньтянь» для национальной орбитальной станции

Китай сегодня осуществил запуск лабораторного модуля «Вэньтянь» к национальной орбитальной станции. Он предназначен для проведения разного рода экспериментов в космосе и станет самым большим модулем в составе станции «Тяньгун».

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