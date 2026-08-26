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Указ Президента РФ № 604: право собственности и ответственность за безопасность критической инфраструктуры

Указ Президента РФ № 604 установил своевременный механизм временного управления имуществом владельцев объектов критической инфраструктуры при нарушении требований безопасности или невосстановлении работы таких объектов.

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