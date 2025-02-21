Возможности для учащихся: Международный конкурс проектов по науке и технологиям

Главное управление образования приглашает образовательные учреждения воспользоваться возможностью зарегистрировать учащихся (10-18 лет) для бесплатного участия в Международной Гринвичской олимпиаде (IGO), сообщает Noi.
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