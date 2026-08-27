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Царьград

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Новые правила МРТ и рентгена в России: что изменится с 1 сентября

Новые правила МРТ и рентгена в России: что изменится с 1 сентября

В частных клиниках можно будет пройти диагностику без направления лечащего врача.С 1 сентября 2026 года в системе здравоохранения России вступают в силу новые правила проведения магнитно-резонансной томографии.

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