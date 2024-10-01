Ленобласть и окраины Петербурга встретили октябрь отрицательной температурой воздуха

Но в центре города все еще относительно тепло Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что холодный воздух и антициклон с ясным небом привели к тому, что октябрь начинается с отрицательных температур на большей части Ленинградской области.
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