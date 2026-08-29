Татарстанда төнлә ракета һөҗүме куркынычы режимы игълан ителде

Төнлә Казан һәм Яшел Үзән шәһәрләрендә ракета һөҗүме куркынычы режимы игълан ителде, дип хәбәр итә Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасы.
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