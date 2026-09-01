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Аргументы и Факты

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Глава Минздрава Мурашко оказал помощь пассажиру во время авиарейса

Глава Минздрава Мурашко оказал помощь пассажиру во время авиарейса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оказал медицинскую помощь 44-летнему жителю Уфы Рустему Ганееву, у которого во время перелёта с Камчатки в Москву резко поднялось давление, рассказал сам пассажир KP.

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