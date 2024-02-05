Появились первые кадры с места крушения вертолёта Ми-8 МЧС в Карелии

Водолазы начали работу в Онежском озере, куда рухнул вертолёт Ми-8 МЧС России.К поискам вертолета Ми-8 МЧС России в Онежском озере привлекли водолазов, а также управляемый подводный аппарат "Фалькон", способный погружаться на глубину до 300 метров.