Появились первые кадры с места крушения вертолёта Ми-8 МЧС в Карелии

Водолазы начали работу в Онежском озере, куда рухнул вертолёт Ми-8 МЧС России.К поискам вертолета Ми-8 МЧС России в Онежском озере привлекли водолазов, а также управляемый подводный аппарат "Фалькон", способный погружаться на глубину до 300 метров.
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