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Ротенберг о 3:1 с Беларусью: «Россия 25» весь матч выступала в меньшинстве, но мы привыкли к этому в КХЛ – у нас броня. Победили сильного соперника, игравшего сильнейшим составом»

В заключительном матче серии российская команда победила со счетом 3:1. Три предыдущих встречи против сборной Беларуси «Россия 25» проиграла (2:4, 7:8 ОТ и 1:3).

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