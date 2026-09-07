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Победители 99-го Петербургского марафона «Пушкин – Петербург» получили свои награды

Победители 99-го Петербургского марафона «Пушкин – Петербург» получили свои награды

6 сентября в Санкт-Петербурге при поддержке титульного спонсора марафона банка ВТБ состоялся 99-й марафон "Пушкин – Петербург".

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