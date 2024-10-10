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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Красных: «Я завершил карьеру из-за проблем с сердцем. Было желание вернуться в спорт, но организм сказал, что хватит, не могу»

Серебряный призер Олимпиады-2020 и трехкратный призер чемпионатов мира объявил о прекращении выступлений в апреле 2023 года.

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