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Смоленская Газета

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Анастасия Чванькина: Контрактная служба — это широкие возможности для самореализации

Анастасия Чванькина: Контрактная служба — это широкие возможности для самореализации

«Военная служба по контракту — это служба в Вооружённых силах РФ на добровольной оплачиваемой основе, во время которой гражданин получает необходимые знания и практические навыки по конкретной военной специальности.

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