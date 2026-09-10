Анастасия Чванькина: Контрактная служба — это широкие возможности для самореализации

«Военная служба по контракту — это служба в Вооружённых силах РФ на добровольной оплачиваемой основе, во время которой гражданин получает необходимые знания и практические навыки по конкретной военной специальности.
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