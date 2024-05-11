Планирует ли Канье Уэст выступление в России? Ирэн ОрлонскаяВ последнее время интернет активно обсуждает новость о предстоящем концерте Канье Уэста, известного также как Йе, который планирует прилететь летом в Москву и выступить на площадке «Лужники», способной вместить более 70 000 человек.