Планирует ли Канье Уэст выступление в России? Ирэн ОрлонскаяВ последнее время интернет активно обсуждает новость о предстоящем концерте Канье Уэста, известного также как Йе, который планирует прилететь летом в Москву и выступить на площадке «Лужники», способной вместить более 70 000 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии