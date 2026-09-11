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Царьград

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"Аэрофлот" перевез летом 16,3 млн пассажиров, как в 2025 году

"Аэрофлот" перевез летом 16,3 млн пассажиров, как в 2025 году

Группа компаний "Аэрофлот" перевезла 16,3 млн пассажиров за летние месяцы, достигнув уровня 2025 года.

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Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Танизменено

"""Аэрофлот" перевез летом 16,3 млн пассажиров, как в 2025 году""...============================ Обратите ВНИМАНИЕ.... только за одно лето!.. 16,3 милл. человек!.... А за 1971-ый ГОД... время советиус,.... АЭРОФЛОТ перевёз... только... 1 милл.чел.... ------ Если сейчас, НАС только 150 милл..... ТО! в то время... сисисире... было 290 милл чел..... У людей в во времена советиус... ПРОСТО НЕ БЫЛО ДЕНЕГ!!!... что бы пользоваться ..."Услугами аэрофлота".