Группа компаний "Аэрофлот" перевезла 16,3 млн пассажиров за летние месяцы, достигнув уровня 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЕ Генерал Гурулёв п...
- ВЕ Генерал Гурулёв п...
- Израиль намерен з...
"""Аэрофлот" перевез летом 16,3 млн пассажиров, как в 2025 году""...============================ Обратите ВНИМАНИЕ.... только за одно лето!.. 16,3 милл. человек!.... А за 1971-ый ГОД... время советиус,.... АЭРОФЛОТ перевёз... только... 1 милл.чел.... ------ Если сейчас, НАС только 150 милл..... ТО! в то время... сисисире... было 290 милл чел..... У людей в во времена советиус... ПРОСТО НЕ БЫЛО ДЕНЕГ!!!... что бы пользоваться ..."Услугами аэрофлота".