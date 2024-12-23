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Россия начнёт гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию с 23 декабря

Россия начнёт гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию с 23 декабря

С 23 декабря Россия начнёт поставлять электроэнергию в Абхазию в гуманитарных целях. Об этом сообщил министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба в интервью РИА Новости.

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Комментарии
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Виктор Шамшурин
Маленький, но наглый народец спокойно наклонил сверхдержаву и .................. по самое не хочу.
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1 час.
Маргарита Белкина
Неужели испугались их предупреждения, что если бесплатного электричества не дадут .. То они покажут как на самом деле относятся к русским?!
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1 час.
Галина Друзина
Ага, им электричество по гумпомощи, а с нас каждый год повышают тариф и дерут в десять шкур.
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31 мин.

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