Россия начнёт гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию с 23 декабря

Виктор Шамшурин Маленький, но наглый народец спокойно наклонил сверхдержаву и .................. по самое не хочу.

Маргарита Белкина Неужели испугались их предупреждения, что если бесплатного электричества не дадут .. То они покажут как на самом деле относятся к русским?!