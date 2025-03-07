Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Это все благодаря попустительству властей.  В россии стало страшно  жить людям. детей одних не выпустишь на улицу, а ...Хроники миграцион...
  • Ильдус Мамлеев
    Тем кто это реально понимает и признает, надо жить в России!Я - украинка. И я...
  • карюкалов вячеслав
    Эх ностальгия.В Москве арестова...

Что общего у толстых собак и людей с ожирением? Ученые нашли ответ

Ученые выяснили, почему собаки и люди толстеют вместе! Ген DENND1B повышает риск ожирения у обоих. Но даже с генетической предрасположенностью справиться с лишним весом можно — благодаря правильному питанию и физической активности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх