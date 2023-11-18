Синоптик Тишковец: снежный покров в Москве сформируется раньше обычного

Метеорологическая зима в Москве в этом году запоздала, и многие уже заждались «нормального» снега. О том, какая погода ожидается в ближайшие дни и ждет ли жителей столицы морозная зима, — в материале «360».
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