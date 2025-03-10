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Царьград

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CNN: На этой неделе может состояться второй раунд переговоров России и США

CNN: На этой неделе может состояться второй раунд переговоров России и США

Телеканал сообщил, что в Саудовской Аравии пройдёт не только украинско-американская встреча.Делегации России и США, вероятно, снова встретятся в Саудовской Аравии, чтобы поговорить об Украине и не только.

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