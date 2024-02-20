Серия мощных циклонов, которые принесли в Москву сильнейшие за последние полвека снегопады, а также острый дефицит свободных парковочных мест во дворах, простимулировала активность на рынке машино-мест

В минувшем январе на рынке старой Москвы было заключено 1,1 тыс. сделок с машино-местами, за год продажи паркинга выросли почти в четыре раза, отметила исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева.