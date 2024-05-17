⚡️⚡️ПВО РФ ночью уничтожила и перехватила 51 украинский беспилотник над Крымом Морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены 6 украинских безэкипажных катеров в Черном море.
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⚡️⚡️ПВО РФ ночью уничтожила и перехватила 51 украинский беспилотник над Крымом Морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены 6 украинских безэкипажных катеров в Черном море.