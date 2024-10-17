На Камчатке продолжается строительство Карагандинской областной больницы

На Камчатке продолжается строительство Карагинской районной больницы. Объект возводится в рамках национального проекта "Здравоохранение" и предполагает создание современной медицинской базы с новым высокотехнологичным оборудованием.
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