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Глава ЕК объявила о транше финансирования оборонных нужд Украины в €3,3 млрд

Глава ЕК объявила о транше финансирования оборонных нужд Украины в €3,3 млрд

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Владимиром Зеленским сообщила об очередном кредитном транше для Киева в €3,3 млрд.

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