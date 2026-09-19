Analysis of MGC! Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! SUDAISSMC ### Gold Commentary – 1H Chart Gold is currently trading around **4416**, sitting just below a major **1H sell zone at 4422–4440**.
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