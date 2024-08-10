Страны Запада, в первую очередь США и Германия, одобрили атаку Украины на Курскую область, пишет Politico.
Стало известно, кто одобрил атаку ВСУ на Курскую область
Комментарии
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чД
человек Дубов
Уже написала людмила михайлик Вина укров и нато А кто одобрил переход братьев в небратья?
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Не чего их бояться не будет НАТО никогда выступать против России . Там больше развита система запугивания народов , да и перемещать им нет смысла свою технику . Максимум пригонят авианосцы , но это на полчаса драки и все будут потоплены с авиацией такая же петрушка . Им нужно себя и границы защищать от мигрантов . Всё взвалят на Европейские страны , а тех уже так подсосали , что у них пусто в арсеналах и технику всю сдали в металлолом благодаря хохлам . Хоть одно дело хохлы сделали , сняли у них балласт . Так что смело можно наносить удары бомбами и снарядами большой мощности для острастки , пусть бегут к Атлантике поближе . И уместить их всех в одной Испании . А финнов и всю Скандинавию можно не трогать , а наоборот заключать с ними договора и работать , да и Германию тоже , только Шольца повесить .
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12 час.
чД
человек Дубов
Ну так кто одобрил переход братьев в небратья?
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12 час.
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