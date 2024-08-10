Стало известно, кто одобрил атаку ВСУ на Курскую область

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Не чего их бояться не будет НАТО никогда выступать против России . Там больше развита система запугивания народов , да и перемещать им нет смысла свою технику . Максимум пригонят авианосцы , но это на полчаса драки и все будут потоплены с авиацией такая же петрушка . Им нужно себя и границы защищать от мигрантов . Всё взвалят на Европейские страны , а тех уже так подсосали , что у них пусто в арсеналах и технику всю сдали в металлолом благодаря хохлам . Хоть одно дело хохлы сделали , сняли у них балласт . Так что смело можно наносить удары бомбами и снарядами большой мощности для острастки , пусть бегут к Атлантике поближе . И уместить их всех в одной Испании . А финнов и всю Скандинавию можно не трогать , а наоборот заключать с ними договора и работать , да и Германию тоже , только Шольца повесить .