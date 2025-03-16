Всю жизнь сдавал бутылки и стал миллионером: удивительная история самого богатого бомжа в мире

Иногда внешность и образ жизни человека настолько обманчивы, что когда вскрывается правда, она начинает казаться абсурдной.
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