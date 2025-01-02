«Гимаев опережал время. Не загонял игроков в строгие рамки, всегда был фанатом североамериканского хоккея». Сергей Самсонов о тренере

В среду экс-тренеру и телеэксперту исполнилось бы 70 лет. — Вашим первым тренером был Сергей Гимаев. Все помнят его как лучшего хоккейного телеэксперта в России, а каким он был в работе с детьми? — Мы прошли с ним путь с начала до конца школы ЦСКА.