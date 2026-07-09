7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 264 подписчика

Тодоренко стала триумфатором, а Самойлова — самой стильной: как прошла премия «Мама года 2026»

Тодоренко стала триумфатором, а Самойлова — самой стильной: как прошла премия «Мама года 2026»

Звезды собрались на мероприятие, организованное журналом MODA topical. Регина Тодоренко Пресс-служба6 июля в Москве на палубе роскошного ресторана-яхты «Чайка» отгремела ежегодная премия «Мама года 2026», организованная журналом MODA topical и брендом Creative Kitchen.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии