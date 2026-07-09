Тодоренко стала триумфатором, а Самойлова — самой стильной: как прошла премия «Мама года 2026»

Звезды собрались на мероприятие, организованное журналом MODA topical. Регина Тодоренко Пресс-служба6 июля в Москве на палубе роскошного ресторана-яхты «Чайка» отгремела ежегодная премия «Мама года 2026», организованная журналом MODA topical и брендом Creative Kitchen.
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