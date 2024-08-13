Магазины электроники опасаются убытков после запрета продажи смартфонов без RuStore

Магазины электроники и производители смартфонов опасаются, что принятие закона об обязательной доступности магазина приложений RuStore на всех устройствах может привести к значительным финансовым потерям.
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