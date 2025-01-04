Политика как он...
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Политика как она есть

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Маск неожиданно прокомментировал схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ

Маск неожиданно прокомментировал схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя смертельную схватку штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с украинским военным, вспомнил о принадлежащем ему ноже 1917 года.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Сколько можно мусолить эти зверства? Идёт война! Убивают люди друг друга… какие могут быть комментарии?! Особенно от тех, кто спонсирует нацистов(((((
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Мы , беззаботные диваны, прочитав эту страшную историю , сможем больше ценить сытую *скуку* своей мирной тихой теплой *диванной* жизни...А наши солдаты в постоянном аду и крови...
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2 час.

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