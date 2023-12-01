Япония ввела санкции против четырех человек и четырех организаций из-за КНДР

МИД Японии сообщил о введении новых санкций против организаций и частных лиц, которых она считает причастными к ядерной и ракетной программам КНДР и другой деятельности, запрещенной резолюциями СБ ООН, передает РИА Новости.
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