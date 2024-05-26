Минниханов ознакомился с деятельностью авиационного учебного центра «Академия 033»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил аэродром в селе Караишево и ознакомился с деятельностью авиационного учебного центра «Академия 033», который специализируется на подготовке авиационных специалистов для различных областей авиации.
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