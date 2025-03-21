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Царьград

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Депутат Сахалинской областной думы Шарифулин ушел добровольцем на СВО

Депутат Сахалинской областной думы Шарифулин ушел добровольцем на СВО

Глава комитета Сахалинской областной думы по экономическому развитию Александр Шарифулин подписал контракт с Министерством обороны России и служит в курском приграничье.

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